Eleva erhält bis zu EUR 60 Millionen und erweitert die Geschäftsführung

Freiburg (ots) - Eleva, ein Biologika-Hersteller, erhält bis zu EUR 60 Millionen vom Zukunftsfonds Heilbronn (ZFHN). Diese Investition zielt darauf, Elevas Produktkandidaten CPV-101 in fortgeschrittenere klinische Stadien zu bringen, um diesen in Partnerschaft mit weiteren Investoren und/oder Pharmafirmen zur Marktzulassung zu entwickeln. Darüber hinaus beruft Eleva Herrn Dr. Ralf Smit in die Geschäftsführung.



Eleva nutzt seine einzigartige moosbasierte Plattform, um neuartige Medikamente herzustellen. Der ZFHN, der Start-Ups aus seiner Region unterstützt, stellt bis zu EUR 60 Millionen für die Fortentwicklung von Elevas aussichtsreichem Komplementregulator CPV-101 bereit. In weiter fortgeschrittenen klinischen Stadien soll dieser dann mit zusätzlichem Venture Capital und/oder Pharmafirmen zur Marktzulassung gebracht werden.