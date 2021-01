Freigabe der Aktien von HempFusion Wellness Inc. am 6. Januar 2021 zum Handel unter dem Symbol CBD.U an der Toronto Stock Exchange

HempFusion Wellness Inc. (im Folgenden kurz „HempFusion“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich von CBD für Gesundheits- und Wellnessanwendungen mit Hanfprodukten für vollwertige Nahrungsergänzung, gibt bekannt, dass seine Stammaktien und gewisse andere Wertpapiere zur Markteröffnung am 6. Januar 2021 vorbehaltlich der üblichen Abschlussverfahren an der Toronto Stock Exchange (kurz „TSX“) zum Handel freigegeben werden. Weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit der Börsennotierung des Unternehmens an der TSX werden in einer späteren Medienmitteilung bekannt gegeben, die am Morgen des 6. Januars 2021 veröffentlicht wird.

