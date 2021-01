Weitere HDMI® 2.1-Fähige Produkte Kommen Auf Den Markt Und Bieten Hochmoderne Unterhaltungsmerkmale Für Ein Breites Publikum

San Jose, California (ots/PRNewswire) - Ultra High Speed HDMI®-Kabel sind jetzt

erhältlich und ermöglichen durchgehende HDMI 2.1-Installationen



Mehr als drei Jahre nach Freigabe der HDMI-Spezifikation Version 2.1 sind nun

führende Produkte generell verfügbar, die HDMI 2.1-Leistungsmerkmale wie

4K@120Hz, 8K@60Hz, Dynamic HDR und eARC unterstützen. Nun erkundigen sich Kunden

nicht mehr, wann HDMI 2.1-fähige Produkte erhältlich sein werden, sondern sie

lassen sich vielmehr beraten, welche neuen HDMI 2.1-fähigen Produkte sie kaufen

sollten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Es ist fantastisch, dass es jetzt so viele neue Produkte mit diesen neuenLeistungsmerkmalen gibt", so Rob Tobias, CEO und Präsident von HDMI LicensingAdministrator, Inc. (HDMI LA). "Und mit der Einführung der neuestenSpielkonsolen wird dem Verbraucher nun ein packendes durchgehendes HDMI2.1-Erlebnis mit Konsolen, AVRs, Kabeln, TV-Geräten und Bildschirmen geboten.Die Auslieferung von HDMI-Produkten hat nun seit der Einführung derHDMI-Technologie im Jahr 2002 nahezu 10 Milliarden erreicht, und sie bleibtweiterhin die Universalschnittstelle bei Elektronikprodukten für denVerbraucher."Die erweiterten Gaming-Leistungsmerkmale der HDMI 2.1-Technologie schaffenmodernste, unvergleichbare Spielerlebnisse zu Hause. Zu diesenLeistungsmerkmalen zählen Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode(ALLM) und Quick Frame Transport (QFT). In Kombination mit neuen 4K- und8K-Displays, HDR und dem eARC-immersiven Tonerlebnis holt HDMI 2.1 das Beste ausder Heimunterhaltung heraus. Der neue Fixed Rate Link (FRL)-Modus von HDMI 2.1garantiert eine wesentlich stabilere Videoübertragung über Kabel, indem auf einestabile Vorwärtsfehlerkorrektur zusammen mit einem Link-Training-Protokoll, dasgegebenenfalls die Link-Rate anpasst, zurückgegriffen wird.Ein weiteres Jahr hervorragender Errungenschaften für das HDMI-Forum"Das HDMI-Forum hat sich nach der 2.1-Spezifikation keine Pause gegönnt, denn2020 war eines der bisher betriebsamsten Jahre", meinte David Glen von AdvancedMicro Devices, Inc., und Präsident des HDMI-Forums. "Wir haben das Ultra HighSpeed HDMI Cable Certification Program (UHS-Programm) eingeführt. Jetzt sinddiese UHS-Kabel im Markt verfügbar, um die 48-Gbit/s-Leistungskraft von HDMI 2.1voll auszuschöpfen. Ebenso haben wir die Konformitätstestspezifikation füraktive Kabel freigegeben. Die Endkunden werden demnächst aktive optische Kabelerwerben können, die Installationen über weitere Distanzen unterstützen, ein