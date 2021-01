Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden derzeitHunderte Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen - alleine von der deutschenBundesregierung. Künftige Generationen werden die Folgen dieser Schuldenberge zuspüren bekommen. Competent Investment Chef Sven Thieme(https://unternehmen.handelsblatt.com/sven-thieme.html) kommentiert: "Absehbarwerden die Zentralbanken in den wirtschaftlich stärksten Regionen der Welt,insbesondere die US-Notenbank FED sowie die Europäische Zentralbank EZB, dieLeitzinsen auf niedrigem Niveau halten, um die Refinanzierungskosten dersteigenden staatlichen Schuldenlast auf einem für den Staatshaualt erträglichemNiveau zu halten."Eine weitere Folge der aktuellen Aufnahme von Rekordschulden werden absehbar dieReduzierung staatlicher Leistungen sowie die Erhöhung der Gesamtsteuerbelastungsein. In Anbetracht der Pandemie-Erfahrungen seien der Öffentlichkeit allerdingsSparmaßnahmen im Gesundheits- und Bildungswesen kaum vermittelbar. Umso höherdürfte der Druck sein, bei Sozialleistungen und Rentenansprüchen zu sparen. Esdrohe eine weitere Senkung der Ansprüche aus der gesetzlichen Rente, erklärtSven Thieme.Es ist daher wenig verwunderlich, dass die niedrigen Zinsen auf sichereKapitalanlagen und niedrige Rentenansprüche zu den größten Ängsten in derBevölkerung gehören. In allen aktuellen Umfragen zur Altersvorsorge gibt dieHälfte der Befragten an, dass sie nicht glauben im Alter ein ausreichendesEinkommen zu haben. Nur die wenigsten sehen sich in der Lage, genügend privatzurückzulegen, um die befürchtete Vorsorgelücke zu schließen. Als größtesHindernis für den Vermögensaufbau werden die dauerhaft niedrigen Zinsen beiBanken (52%) und Versicherern (43%) empfunden.Während Bank- und Versicherungsprodukte im Rahmen der Sirus-Umfrage"Kundenmonitor Assekuranz 2020" deutlich an Akzeptanz verloren haben, erfreuensich vor allem Sachwerte sowie staatlich-geförderte Produkte großer Beliebtheit.Besonders beliebt sind selbst genutztes (46%) und vermietetes (34%) Wohneigentumsowie Gold (23%). Bei den staatlich-geförderten Produkten favorisieren dieDeutschen die Riester-Rente (26%) sowie klassische Vorsorgekonzepte wie die(nicht-fondsgebundene) Kapitallebens- oder Rentenversicherung (25%) undBausparverträge (21%). Weniger beliebt im Vergleich zum angelsächsischen Raumsind in Deutschland Investitionen am Aktienmarkt.Unabhängig von den persönlichen Referenzen und der individuellen Lebensplanungsollte jeder Sparer eine langfristige Strategie zum Vermögensaufbau entwickeln,rät Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment. Sein Unternehmenstellt Investoren transparent aufbereitete Informationen rund um das Thema zurVerfügung. Einen wichtigen Aspekt gilt es dabei immer zu beachten, erklärtCompetent Chef Sven Thieme: "Niemals sollte alles auf eine Karte gesetzt,sondern immer auf die Diversifikation des Portfolios, eine breite Streuung überverschiedene Anlageklassen geachtet werden."Pressekontakt:COMPETENT INVESTMENT MANAGEMENT GmbHThomas HerrmannCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden+49 351 8119190mailto:info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment-management.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135465/4805295OTS: Competent Investment Management GmbH