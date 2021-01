Sartorius übernimmt Chromatographie-Prozessanlagen-Sparte von Novasep

GÖTTINGEN, Deutschland, 6. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Life-Science-Unternehmen Sartorius hat über seinen Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech eine Vereinbarung abgeschlossen, die Chromatographie-Prozessanlagen von Novasep zu übernehmen. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis erst nach Erhalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen zu kommunizieren. Die Sparte hat im Jahr 2020 voraussichtlich einen Umsatz von rund 37 Millionen Euro bei zweistelligen Gewinnmargen erwirtschaftet und beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter, von denen der Großteil am Standort Pompey in Nordfrankreich und einige in den USA, China und Indien tätig sind. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung (durch die

U.S.-amerikanische Federal Trade Commission) sowie der Unterrichtung und Anhörung des Betriebsrats von Novasep und soll im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden.

Der Chromatographie-Bereich von Novasep umfasst gelbasierte Batch- und Intensivchromatographie-Systeme und konzentriert sich in erster Linie auf Hochdruck- und Mehrweg-Anwendungen für kleinere Moleküle wie Oligonukleotide, Peptide und Insulin. Seit 2018 arbeiten Novasep und Sartorius gemeinsam an der Entwicklung einem optimierten System für eine membranbasierte Niederdruck-Chromatographie, die größere Moleküle produktiver verarbeitet und in Kürze auf den Markt gebracht werden soll.

"Ich freue mich, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Novasep Team bald unter dem Sartorius-Dach intensivieren werden", sagte Dr. René Fáber, Mitglied des Sartorius-Vorstands und Leiter der Sparte Bioprocess Solutions. "Das Novasep-Portfolio ergänzt unser bestehendes Chromatographie-Angebot perfekt und ermöglicht es uns, unseren Kunden mehr Optionen für ihre Herstellungsprozesse zu bieten. Effiziente Downstream-Prozesse sind seit Jahren eine Herausforderung in unserer Branche, und Sartorius ist bestrebt, diesen entscheidenden Schritt zu beschleunigen und zu vereinfachen, damit neue Medikamente effizienter hergestellt werden können."