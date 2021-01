Eloro Resources schließt CAD 6,3 Mio. Bought-Deal-Kapitalerhöhung ab

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Toronto, Ontario – 05. Januar 2021 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) (das "Unternehmen" oder "Eloro") hat die zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 4.080.660 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von CAD 1,55 pro Einheit (der "Ausgabepreis") mit einem Gesamtbruttoerlös von CAD 6.325.023 (das "Angebot") abgeschlossen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant zum Erwerb von Stammaktien. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 2,00 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Das Angebot wurde im Rahmen eines Bought-Deals von einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von Haywood Securities Inc. ("Haywood") und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen mit Haywood, die "Konsortialbanken") durchgeführt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Großteil des Nettoerlöses aus der Kapitalerhöhung für die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses sowie nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen") in Höhe von 7,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten. Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Offerings in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.SA oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.