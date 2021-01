Heute beginnt der Alltag bei Ihren neuen Small Cap Champions: Sie erhalten die erste reguläre Ausgabe, die einem bewährten Muster folgen wird. Neben einem kurzen Marktüberblick finden Sie hier in der Regel die Neuvorstellung einer Aktie sowie gegebenenfalls Updates zu unseren bestehenden Positionen.

Liebe Leserinnen und Leser,das Jahr 2020 ist Geschichte. Viele Menschen sind froh, dass es vorbei ist. Das ist verständlich, zumal das neue Jahr 2021 verheißungsvoller erscheint. Aber obwohl die Corona-Pandemie sicherlich etlichen Unternehmen und Menschen im vergangenen Jahr herbe Rückschläge und bittere Erfahrungen gebracht hat, durften wir auch sehr Ermutigendes erleben: In einem unglaublichen Kraftakt schaffte es die weltweite Forschergemeinde in einer Rekordzeit, die bis dahin niemand für möglich gehalten hat, mehrere (!) neue Impfstoffe zu entwickeln.Und sehr viele Unternehmen meisterten die Probleme, vor die sie die Pandemie stellte mit Bravour und ebenfalls in einem Tempo, das bislang unvorstellbar war. Zudem bewies eine ermutigend große Zahl von Menschen in den Zeiten der Not Solidarität und Uneigennützigkeit – etwas, das wir aufgrund einiger niederschmetternder Beispiel in den Jahren zuvor fast schon nicht mehr erwarten konnten.Also: Versuchen Sie, das Positive zu sehen – wenn schon nicht im zurückliegenden Jahr, dann wenigstens in der vor uns liegenden Zeit! Überhaupt sollten wir als Börsianer generell optimistisch sein, schließlich vertrauen wir unser schwer verdientes Geld den Unbilden der Märkte an. Diesen typischen Optimismus der Börsen sollten wir uns auch im „richtigen“ Leben zu eigen machen.In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele gute neue Erfahrungen und erfolgreiche Investments!IhrTorsten Ewert