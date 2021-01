BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucher in Deutschland greifen nach Angaben der Umweltorganisation BUND wieder stärker zu Fleischersatz-Produkten etwa aus Weizenproteinen oder Soja. Während zwischen 2016 und 2018 die Privatkäufe von Fleisch- und Wurstersatz leicht gesunken waren, stiegen sie im Jahr 2019 mit rund 266 000 verkauften Tonnen auf ein Rekordhoch, wie aus dem aktuellen "Fleischatlas" des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hervorgeht. Das entsprach einem Jahresumsatz von 273 Millionen Euro. Zum Vergleich: Mit Fleisch und Wurst wurden dem Bericht zufolge im selben Zeitraum 40,1 Milliarden Euro umgesetzt.

In "Fleischatlas" trägt die Umweltorganisation gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung regelmäßig Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel zusammen. Den aktuellen Bericht stellten Stiftung und BUND am Mittwoch in Berlin vor.