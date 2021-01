Der Blick auf die aktuellen Aktienkurse für die Moderna Aktie an den europäischen Handelsplätzen zeigt: Die Anleger scheinen zuversichtlich zu sein, dass das US-Biotechunternehmen heute von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA positive News für seinen COVID-19 Impfstoff erhält. Am Montag hatte die Agentur eine Entscheidung noch auf den heutigen Tag verschoben, was für Erstaunen an der Börse gesorgt hatte. Es waren wohl - ...