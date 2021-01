BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die SPD angesichts deren Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Impfdiskussion zur Koalitionsdisziplin aufgerufen. "Die Bundesregierung hat auch in einem Wahljahr im Arbeitsmodus zu bleiben, um die Krise zu bewältigen", sagte Dobrindt am Mittwoch vor dem Start der Klausur der Bundestagsabgeordneten der CSU in Berlin. Zugleich äußerte sich der CSU-Landesgruppenchef erneut skeptisch zu einer möglichen schwarz-grünen Koalition nach der Bundestagswahl.

Direkt an die Adresse der SPD gewandt verlangte Dobrindt: "Wir erwarten Disziplin." Es scheine "aktuell etwas an dieser Disziplin in der SPD zu mangeln, die innerhalb der Regierung mehr wahltaktische Fragen stellt, anstatt mutige Antworten zu geben". Die SPD befinde sich "ganz offensichtlich in der falschen Rolle". Er ergänzte: "Nur weil sie zu früh einen Kanzlerkandidaten nominiert hat, sollte sie jetzt nicht voreilig in einen Wahlkampf eintreten."