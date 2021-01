Die Art. 4 Abs. 1, Art. 4 Abs. 2 Unterabsatz 2 und Art. 5 Abs. 1 der Verordnung(EG) Nr. 715/2007 schreiben vor, dass Fahrzeuge bei normalen Betriebsbedingungendie Grenzwerte unter anderem für Stickoxid nicht überschreiten dürfen. Unternormalen Betriebsbedingungen versteht das Gericht dabei die Situation, wenn einFahrzeug auf der Straße fährt. Durch Nichteinhaltung der Vorgaben drohten denKlägern laut Gericht Nutzungsbeschränkungen und ein Wertverlust, da jederzeitmit dem Widerruf der Zulassungen gerechnet werden musste. Die Kläger habendemnach einen Schaden erlitten, weshalb sie einen Schadensersatzanspruch gemäß §823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit den oben erwähnten Artikeln der EU-VerordnungNr. 715/2007 haben. Der Schaden besteht in Form der Belastung mit einerungewollten Verpflichtung, nämlich dem Abschluss des jeweiligen Kaufvertrags.Diese können deshalb nach Ergehen der Urteile rückabgewickelt werden.Die erfolgreichen Kläger können nach Rechtskraft der Urteile die Fahrzeugezurückgeben und erhalten im Gegenzug den jeweiligen Kaufpreis von der Daimler AGerstattet. Einen Gebrauchsvorteil für bereits gefahrene Kilometer müssen siesich anrechnen lassen. HAHN Rechtsanwälte vertritt gegen die Daimler AG imRahmen des Mercedes Abgasskandals bundesweit mittlerweile mehr als 4.000Betroffene. Aufgrund illegaler Abschalteinrichtungen inMercedes-Dieselfahrzeugen konnten schon viele Klageverfahren gewonnen werden.HAHN Rechtsanwälte zählt beim Abgasskandal zu den bundesweit erfolgreichstenKanzleien. Der Hamburger Rechtsanwalt Peter Hahn erläutert die Folgen einererfolgreichen Klage: "Die Kläger erhalten den Kaufpreis unter Anrechnung einesGebrauchsvorteils erstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an denHersteller zurück. Alternativ kann bei Verbleib des Fahrzeugs beimFahrzeuginhaber vergleichsweise aber auch eine Einmalzahlung vereinbart werden."Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: mailto:hahn@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61631/4805419OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB