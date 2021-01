ING-DiBa AG droht nach LG Berlin-Urteil eine Klagewelle

--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - Das Landgericht Berlin hat mit seinem Urteil vom 08.12.2020 - 38

O 164/20 - entschieden, dass die ING-DiBa AG im Jahr 2015 zwei Kunden falsch

über ihr Widerrufsrecht belehrt hatte. Die von HAHN Rechtsanwälte vertretenen

Kläger schlossen am 25.06.2015 mit der ING-DiBa AG unter anderem einen

Darlehensvertrag in Höhe von 50.000,00 Euro ab, der aus Mitteln des

KfW-Wohnungseigentumsprogramms (Programm 124) refinanziert wurde. Mit Schreiben

vom 16.12.2019 erklärten die Kläger den Widerruf ihrer auf den Abschluss des

Vertrags gerichteten Willenserklärungen.





"Wir haben für unsere Mandanten geltend gemacht, dass die ING-DiBa AG bei demstreitgegenständlichen Darlehensvertrag über 50.000,00 EUR mit der Formulierung:"Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem derDarlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492 Absatz 2 BGB (z.B. Angabe zur Artdes Darlehens, Angabe zum Nettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit)erhalten hat" unrichtig über das Widerrufsrecht belehrt hat und damiterstinstanzlich obsiegt", erklärt der Hamburger Rechtsanwalt Christian Rugen vonHAHN Rechtsanwälte. "Dieser Fehler betrifft Immobiliendarlehen, die in demZeitraum vom 11.06.2010 bis zum 20.03.2016 abgeschlossen wurden."Verbraucher sollten den Widerruf jedoch nicht ohne vorherige Beratung durcheinen Rechtsanwalt erklären. HAHN Rechtsanwälte bietet interessiertenVerbrauchern derzeit kostenfreie Erstberatungen zu einer etwaigenWiderrufsmöglichkeit an. Über einen solchen Widerruf kann ein neuerDarlehensvertrag zu den aktuellen Niedrigzinsen abgeschlossen werden. Dersogenannte Widerrufsjoker kann außerdem dazu genutzt werden, um eine Vorfälligkeitsentschädigung zu umgehen, die im Falle eines Immobilienverkaufsanfällt. Gemessen an den weit über 70 positiven Gerichtsentscheidungen ist HAHNRechtsanwälte Deutschlands erfolgreichste Kanzlei auf dem Gebiet des Widerrufsvon Darlehensverträgen.