Berlin/Heidelberg (ots) - Auswertung: Energielabel A+++ rechnet sich nicht immer



Der Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte spart langfristig Geld. Meist dauert

es im Schnitt nur wenige Jahre bis die niedrigeren Stromkosten den höheren

Kaufpreis ausgleichen. Das zeigt eine Auswertung des Verbraucherportals

Testberichte.de (https://www.testberichte.de/) in Zusammenarbeit mit Verivox.

Aber: Auch innerhalb der Energieklassen kann der Stromverbrauch stark schwanken.



A+++ lohnt sich besonders bei Waschmaschine und Kühl-Gefrier-Kombi





Effiziente Haushaltsgeräte sind in der Anschaffung teurer, im Gegenzug benötigensie weniger Strom. Um den Mehrpreis über die geringeren Stromkostenauszugleichen, dauert es je nach Geräteklasse unterschiedlich lange.Der Kauf einer Waschmaschine mit A+++ rechnet sich gegenüber A++durchschnittlich nach 4,5 Jahren (220 Waschzyklen). Berücksichtigt manzusätzlich die Wasserkosten, die die laufenden Ausgaben nahezu verdoppeln, gehtes deutlich schneller: Das Preisplus haben Käufer dann bereits nach 2,8 Jahrenraus. Ähnlich lange dauert es bei der Kühl-Gefrier-Kombination. Wer sich fürA+++ entscheidet, amortisiert den Mehrpreis gegenüber A++ durchschnittlichinnerhalb von 2,7 Jahren.Beim Geschirrspüler ist Energieeffizienz teuerAuch beim Trockner lohnt sich die Anschaffung der höchsten Energieklasse. Rund8,2 Jahre benötigt ein Haushalt im Schnitt bis sich der Aufpreis eines A+++Geräts über die Einsparung bei den Stromkosten wieder ausgleicht.Verhältnismäßig lange dauert es beim Geschirrspüler. Hier verstreichen 20,6Jahre bzw. 18,9 Jahre inkl. Wasserkosten. Der Aufpreis für dasenergieeffizientere Gerät lässt sich damit nicht innerhalb derdurchschnittlichen Nutzungsdauer von 12 Jahren "raussparen". Das liegt vor alleman dem großen Preisunterschied zwischen den beiden Energielabels: Während dieserbei Waschmaschine, Kühl-Gefrier-Kombi und Trockner zwischen 9 und 22 Prozentliegt, müssen Verbraucher beim Geschirrspüler im Schnitt 51 Prozent mehr fürA+++ auf den Tisch legen/ausgeben.Stromverbrauch und Preise variieren starkDie Daten zeigen: Mit energieeffizienten Geräten lässt sich langfristig fastimmer sparen. Dennoch sollten Verbraucher beim Kauf genau hinschauen. Denn auchinnerhalb der Energieklassen variiert der Stromverbrauch stark. So benötigt die"stromfressende" Waschmaschine mit A+++ viermal mehr Strom je Kilogramm Wäscheals das sparsamste Gerät in derselben Energieklasse. BeiKühl-Gefrier-Kombinationen ist der Unterschied geringer, mit dem doppeltenStrombedarf je 100 Liter Nutzinhalt aber immer noch sehr deutlich.Bei den Preisspannen innerhalb des Energielabels A+++ zeigt sich ein ähnliches