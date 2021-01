Hamburg (ots) - Wie wird sich der Arbeitsmarkt im Jahr 2021 entwickeln? Welche

Berufe rücken aufgrund der Corona-Pandemie besonders in den Fokus? Die

Vergütungsexpert*innen von Gehalt.de haben auf Basis von Marktbeobachtungen,

Sucheinträgen von Usern sowie Informationen aus Kunden- und Beratungsgesprächen

die Trendberufe für das Jahr 2021 definiert. Das Ergebnis: Virolog*innen,

Cloud-Architekt*innen und Performance-Marketing-Manager*innen mit

Spezialisierung im Social Commerce werden besonders gefragt sein. Außerdem

ermittelten die Analyst*innen von Gehalt.de aus 2.308 Daten die

Jahresbruttogehälter der jeweiligen Berufe.



Für die Vernetzung im Home-Office wichtiger denn je: Cloud-Architekt*innen





Da sich das Arbeiten von Zuhause aus vermehrt durchsetzt, ist es sowohl fürBeschäftigte als auch für Unternehmen wichtig, agil und flexibel zu bleiben. DieVernetzung und der Zugriff auf externe Server funktioniert am effizientesten mitCloud-Technik. Dafür greifen, laut einer Studie, 97 Prozent aller Unternehmennicht nur auf eine, sondern gleich auf mehrere Cloud-Anbieter zurück. Um dieVerwaltung der komplexen Cloud-Strukturen kümmern sich Cloud-Architekt*innen.Sie verdienen jährlich rund 64.900 Euro.E-Commerce-Branche rechnet auch in 2021 mit anhaltendem UmsatzboomDas Einkaufsverhalten der Menschen hat sich im vergangenen Jahr zunehmend insInternet verlagert, dadurch rechnet die E-Commerce-Branche mit Rekordumsätzen.Dieser Boom soll auch in diesem Jahr anhalten. Beschäftigte verdienen alsE-Commerce Manager*innen im Median derzeit rund 39.900 Euro jährlich. Da immermehr Unternehmen ihre Onlinepräsenz auf- oder ausbauen, wird die Positionierungder Produkte besonders wichtig. Ein Trend im Onlinehandel geht deutlich inRichtung Social Commerce, also der Verkauf von Produkten überSocial-Media-Plattformen. Um das Management der Anzeigen kümmern sichPerformance-Marketing-Manager*innen mit dem Schwerpunkt Social Commerce. Dieseverdienen jährlich rund 50.500 Euro.Im Kampf gegen Corona: Pflegefachkräfte in der Intensivpflege und Virolog*innenMit Hinblick auf die kritischen Corona-Fallzahlen werden weiterhinPflegefachkräfte mit Spezialisierung auf Beatmungs- und Intensivpflegegebraucht. Ihr Jahresverdienst beträgt 44.200 Euro. Zudem werden Virolog*innenund Laborassistent*innen für die Erforschung des Virus benötigt. Sie verdienen62.200 Euro (Virolog*innen) beziehungsweise 36.400 Euro (Laborassistent*innen)."Der Bedarf an Pflegefachkräften wird in Deutschland nicht nur aufgrund desdemografischen Wandels steigen. Beschäftigte in dringend benötigten