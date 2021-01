Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SAP IPO in Reichweite Der Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics in den USA rückt näher. Inzwischen wurde ein vorläufiger Börsenprospekt bei der zuständigen SEC eingereicht. Die Platzierung der Aktien in New York könnte noch am Jahresanfang erfolgen. Der Börsengang von …