FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem turbulenten Vorjahr sehnen sich die Anleger nach etwas mehr Normalität an den Märkten. Das Coronavirus grassiert zwar 2021 weiter, aber flächendeckende Impfungen könnten im neuen Jahr risikobehaftete Anlagen ebenso antreiben wie die finanzielle Unterstützung von der Politik und den Notenbanken. Zudem hoffen die Investoren nach der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten auf ein Ende der Störfeuer aus Washington sowie auf eine Verbesserung der internationalen Handelsbeziehungen. Eher vorsichtige Investoren könnten derweil am Anleihe- oder Immobilienmarkt fündig werden. Ein Überblick über die verschiedenen Anlageklassen.

AKTIEN: Am deutschen Aktienmarkt hoffen die Anleger auf neue Rekorde bei Dax , MDax & Co. Hierzulande und auch europaweit setzen Optimisten auf ein Abklingen der Corona-Krise und damit auf wieder anziehende Unternehmensgewinne. An der Wall Street dürften sich die wichtigsten Indizes vor diesem Hintergrund gleichfalls zu neuen Höhen aufschwingen. Dank einer erfolgreichen Strategie gegen die Corona-Pandemie aber könnten Asiens Börsen auch im neuen Jahr die meisten anderen Aktienmärkte hinter sich lassen. Nach rigorosen Kontaktbeschränkungen und konsequenter Verfolgung von Infektionsketten haben sich die Volkswirtschaften in Fernost mittlerweile auf breiter Basis erholt.