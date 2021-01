VELO startet E-Sport-Rennserie mit McLaren Racing

London (ots/PRNewswire) - VELO macht mit der Einführung von VELO ESERIES sein

Debüt auf dem Spielemarkt für Erwachsene und arbeitet mit dem globalen Partner

McLaren Racing an einer aufregenden Content-Serie, in der Prominente und

YouTuber gegeneinander sowie gegen ihre Fans antreten



VELO, eine führende Nikotinbeutelmarke, führt heute im Rahmen ihrer anhaltenden

globalen Partnerschaft mit McLaren Racing die VELO ESERIES ein. Dies markiert

die Expansion der Marke in den Sportbereich und nutzt die Partnerschaft der

beiden Unternehmen, um ein erwachsenes Publikum mit aufregenden Inhalten zu

erreichen und die globale Bekanntheit der Marke zu steigern - in einer Zeit, in

der sich Unternehmen fortwährend an das anhaltende globale Umfeld anpassen

müssen.







TV-Moderator Rory Reid präsentiert werden, treten Top-Prominente gegen

Internet-Sensationen an. Die Serie 1 startet an diesem Wochenende mit dem

weltweit bekannten DJ, Singer-Songwriter und Produzenten Craig David und mit

Supercar Blondie, der größten Erstellerin von Webvideos zum Thema Automobil.



Jede Serie besteht aus drei Folgen mit unterhaltsamen und inspirierenden

Inhalten. In der ersten Folge werden das Promi-Talent und die YouTuberin in

einem Bootcamp im legendären Haus von McLaren im britischen Woking auf Herz und

Nieren geprüft. Es folgt eine Meisterklasse-Folge, in der die Prominenten ihr

Können präsentieren - hier treten Craig David und Supercar Blondie gegeneinander

an. Für die VELO-Fans finden dann an Qualifikationsspiele für das virtuelle

Rennen statt, bevor in der letzten "Beat Your Heroes"-Folge ein

Live-Streaming-Rennen stattfindet, bei dem die Fans gegen die Prominenten

antreten.



Craig David, DJ, Singer Songwriter und Produzent , erklärte: "Es war eine

unglaubliche Erfahrung, in McLarens Hauptquartier sein zu dürfen, wo sie mich

mit F1-Training und Simulator-Training auf Herz und Nieren geprüft haben - ich

hoffe, ich habe die wichtigsten Fähigkeiten für das virtuelle Rennen. Ein großes

Dankeschön an das gesamte Team dort und bei VELO dafür, dass ich an dieser

Eracing-Serie teilnehmen durfte!"



Alexandra Hirschi, Supercar Blondie , erklärte: "Es hat großen Spaß gemacht,

gegen die Musiklegende Craig David anzutreten. Das liebe ich an Autos, sie

bringen Menschen zusammen, die sich sonst nie treffen würden. Velo und McLaren

haben die Begeisterung für den E-Sport zurückgebracht."



Die VELO ESERIES steht für die Leidenschaft von VELO, fördern die weltweite

Markenbekanntheit und bringen Fans aus den Bereichen Motorsport, Musik und

Unterhaltung zusammen. VELO wird seine erwachsenen Nikotinkonsumenten auf neue, Seite 2 ► Seite 1 von 3



