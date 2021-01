Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS LPKF fallen nach HSBC-Abstufung - Analyst will Aufträge sehen Die Aktien von LPKF sind am Mittwoch nach einer Abstufung auf "Halten" durch die britische Bank HSBC unter Druck geraten. Bis zum frühen Nachmittag ging es in einem freundlichen Gesamtmarkt um 3,28 Prozent auf 28,05 Euro nach unten. Das bedeutete …