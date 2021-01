Altbekannte Gewinner und ein Depotwert auf dem Prüfstand

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat seinen Höhenflug Anfang 2021 weiter fortsetzen können. Zu Beginn der Woche konnte dadurch ein neues Allzeithoch markiert werden.

Auf Wochensicht gelang unseren Tradern in Summe ein Anstieg um 0,6%, der damit etwas höher ausfiel als beim DAX. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 ist auf 13,0 Prozentpunkte gestiegen. Gleichzeitig fielen die Rückschläge in den Drawdown-Phasen des Gesamtmarktes dank der Zusammensetzung in unserem Dachwikifolio deutlich geringer aus.