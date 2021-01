Die Tesla-Aktie setzt ihre Rallye fort. Fassungslosigkeit auf der einen Seite und Wunschdenken von einem vierstelligen Aktienkurs auf der anderen Seite – das ganze Meinungsbild im Überblick für Selbstentscheider-Anleger:

Guru-Neu: „Kein Mensch will einen Bankrott. Nur ist es nicht mit normalem Menschenverstand erklärbar, dass der Kurs steigt und steigt und steigt. Die Hoffnung ist zwar da, aber die Zahlen dafür noch überhaupt nicht. Ich habe nichts dagegen. Ich besitze leider keine Aktien und einsteigen werde ich jetzt nicht mehr. Das traue ich mir jetzt nicht mehr zu. Auch wenn es möglich ist, dass der Kurs von Tesla die 1.000-US-Dollar-Marke überschreitet. Das ist mir aber zu spekulativ.“

Remus: „Nun, bin ich gespannt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Seit Anfang Dezember 2020 ist der Kurs in einem Aufwärtskanal. Die obere Begrenzung liegt um 765 US-Dollar, die untere bei 670. Die 1.000 US-Dollar wird die Aktie wohl nicht schon im Januar machen. So könnte es innerhalb von 670 und 765 US-Dollar weitergehen! Ich bin weder ein Fan von Tesla noch ein Neider von Elon Musk. Ich warte nur ab, ob sich eine Shortgelegenheit ergibt. Long würde ich bei Ankündigung eines Aktiensplits gehen!“

Schlaemmer_Horst: „Musk hat das schon verstanden - nur die Anleger noch nicht! Um die hohen Entwicklungskosten wieder einzuspielen, braucht es einfach Masse. PSA/Chrysler/Fiat bilden jetzt ein Konglomerat aus 14 Marken, bei VW sind es zehn. Tesla wächst nicht schnell genug und die Volumenhersteller können bei BEV (Battery Electric Vehicle) jetzt ziemlich einfach hochskalieren. In der derzeitigen Situation kann Tesla einen Zukauf nur mit eigenen Aktien bezahlen. Dann wird es sehr lustig! Also wird das nichts (wie die VW-Übernahme durch Porsche). Damals war VW der wertvollste Konzern der Welt. Tesla ist davon noch ein gutes Stück entfernt. Im Idealfall ist Tesla die elfte Marke unter dem Dach von VW. Deshalb hat Musk bei Diess ja wohl schon vorgefühlt. Die Tendenz im gesamten Sektor geht klar in Richtung Fusion. Vor 20 Jahren gab es in China noch mehr als 100 Autohersteller.“

Laurin61: „Ich bin auf Teslas Finanzzahlen gespannt. Wenn sie den Gewinn steigern, geht es weiter nach oben. Wenn nicht, wird Elon Musk vielleicht den nächsten Aktiensplit ankündigen. Dann geht der Kurs nach oben. Ende Februar wäre es an der Zeit, die nächste Kapitalerhöhung auszurufen, um die nächste Gigafactory in Indien zu bauen. Wer weiß, ob die 1.000 US-Dollar dann erreicht sind. Diese Tesla-Story ist ein Musterbeispiel einer gigantischen Blase ohne Substanz. Man kann viel Geld verdienen, aber die Letzten, sprich Gierigsten, beißen die Hunde. Viel Glück den Mutigen, ich werde entspannt an der Seitenlinie zuschauen.“

Tesla ist seit Ende Dezember 2020 im S&P 500 gelistet und mit Abstand das wertvollste Unternehmen im breitaufgestellten Index. Der aktuelle Kurs des vom CEO Elon Musk geführten Elektroautoherstellers steht bei nun über 730 US-Dollar je Aktie. Das sind gut 300 US-Dollar mehr, als Wall-Street-Analysten im Schnitt als Kursziel ausgeben, wie dem Handelsblatt zu entnehmen ist. Allein diese Diskrepanz macht die Aktie und dessen weitere Entwicklung hochspannend. Allen Investierten wünschen wir neben Gesundheit ein erfolgreiches Börsenjahr 2021.

Bis zum nächsten Börsengeflüster,

Autor: NE, wallstreet:online Zentralredaktion