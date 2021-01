Was meint Thomas Rappold zu den vier Hot Stocks im w:o-Corona-Depot? Auf welche Gewinner-Aktien setzt der Mann, der „Silicon Valley Investing: Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen" verfasst hat?

Thomas Rappold: Alle vier Unternehmen sind ganz klar Digitalisierungs- und Corona-Gewinner. Ganz genau vorausberechnen kann man so etwas nicht. Wenn man das könnte, hätte man die ultimative Börsenformel gefunden. Schaut man hinter die vier genannten Titel, dann erkannt man aber, dass es sich um große vertikale Märkte handelt, die durch Corona einen gewaltigen Schub bekommen haben. Also die Themen Digitale Gesundheit, e-Commerce, Online-Lernen und Videokommunikation. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Länder und Märkte weiterhin sehr gut entwickeln werden, wo man die Digitalisierung konsequent annimmt.

wallstreet:online: Herr Rappold, wir blicken kurz zurück auf die Entwicklung unseres Corona-Depots , das wir am 20.04.2020 aufgelegt haben. Auf den ersten vier Plätzen nach Performance: Shop Apotheke Europe mit +138,98 %, Zalando mit +127,45%, Chegg mit +119,39 % und Zoom mit plus 108,63 % (Stand, 05.11.2021, 19:00 Uhr) - Inwiefern hätte man mit diesen Titeln auf den ersten vier Plätzen mit diesen respektablen Performances rechnen können?

In Deutschland bin ich mir da allerdings nicht so sicher, wenn man bedenkt, wie schwer sich die Bundesländer und Behörden allein mit dem Thema Digitalisierung des Unterrichts tun. Online-Meetings und Videokonferenzen sind sicher ein gewaltiger Produktivitätsbeschleuniger und gut für das Thema Umwelt und CO2. Wenn man bedenkt, wie lange es früher gedauert hat, Meetings abzustimmen und dann den ganzen Overhead mit Reisezeiten und Reisekosten bei meist geringen Resultaten. Insgesamt handelt es sich also um große Märkte, die noch viel Wachstum vor sich haben.

wallstreet:online: Welche weiteren Titel aus unseren Depot würden Sie aus welchen Gründen zur Kategorie Hoffnungsträger in 2021 im Hinblick auf Rendite zählen? Und: Welche gehören eigentlich in die Kategorie Plattformwirtschaft, für die Sie der führende Experte in Deutschland sind?

Thomas Rappold: Die vier von Ihnen genannten Unternehmen sind nicht ohne Grund sehr gut in 2020 gelaufen und ich sehe bei allen vier Werten weiteres Potenzial. Unternehmen der Biotech und Medizintechnik sind nicht mein Kerngebiet, mein "Circle of Competence" und ich äußere mich entsprechend auch nicht dazu.

Alle vier Unternehmen gehören neben Apple in das Segment "Plattformunternehmen". Heute meint zwar jedes Unternehmen, es wäre ein Plattformunternehmen, weil es schick ist. Für mich sind aber Plattformunternehmen die Unternehmen, die wirklich ihre Dienstleistungen über digitale Plattformen anbieten und digital als Kern-DNA in ihrem Leistungsversprechen haben. Allerdings muss man auch klar sagen, dass vieles in den aktuellen Kursen eingepreist ist und man kurzfristig immer mit kräftigeren Rückschlägen rechnen muss. Das ergibt aber für den längerfristig denkenden Anleger in diesen Werten die Möglichkeit des Einstiegs oder Nachkaufens.

wallstreet:online: Gene Munster, Gründer von Loup Ventures, sprach am Silvestertag 2020 auf CNBC das Thema Tech-Blase an. Er wehrt sich gegen die Vereinfachung, einfach alle Tech-Aktien zusammen zu bewerten. So argumentiert Munster, dass, wenn man genauer hinsieht, Apple, Amazon und Netflix im Vergleich zu Facebook und Alphabet (Google) in 2020 viel besser abgeschnitten hätten. „Nicht alle Big Tech-Aktien werden im nächsten Jahr steigen“, sagte Munster. Was ist Ihre Meinung? Wer von den großen Techs wird das Rennen machen? Und welche Techs und welche Plattformunternehmen werden von Börsenjournalisten Ihrer Meinung nach zu häufig übersehen?

Thomas Rappold: Munster hat ohne Frage recht. Im Moment hat es fast alle Tech-Aktien nach oben gespielt. Viele kaufen nahezu blind die FANG-Aktien und das ist durchaus gefährlich. Ein Hauptgrund liegt auch an den großen ETF Indizes wie MSCI und Co. Dort haben die FANG Aktien schon jetzt ein hohes Gewicht und das ist eine Self-Fulfilling-Prophecy. Mir gefallen Apple und Alphabet am besten. Apple mit viel Fantasie bei 5G und autonomem Fahren und Alphabet bei den Themen Youtube, Cloud und künstlicher Intelligenz.

wallstreet:online: Herr Rappold, vielen Dank für das Interview!

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Zur Person des Interviewten:

Thomas Rappold ist Experte für Tech-Investments, FinTech-Unternehmer (divizend.com, silicon-valley.de), internationaler Bestsellerautor („Silicon Valley Investing“ und „Peter Thiel“) und Mastermind hinter dem neuen Solactive Smart Platform Economy Index-Zertifikat (ISIN: DE000VQ11SP4).