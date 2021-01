Gift of Life Donor Program führt die USA bei der Organspende im 13. Jahr in Folge an

Region demonstriert außergewöhnliche Großzügigkeit und klinische Führungsqualitäten trotz Herausforderungen durch die Pandemie: Die meisten Organspender jedes Jahr seit 2008

PHILADELPHIA, 6. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das 13.Jahr in Folge führt das Gift of Life Donor Program die Nation mit den meisten Organspendern unter allen 58 U.S. Organ Procurement Organizations (OPO) an. Dank der außergewöhnlichen Großzügigkeit der Gemeinschaft hat Gift of Life seit 2008 jedes Jahr die meisten Organspender in der Nation koordiniert. Die bundesstaatlich anerkannte OPO mit Sitz in Philadelphia koordinierte im Jahr 2020 lebensrettende Spenden von 619 Organspendern, wodurch 1.621 Organe transplantiert wurden. Die jährliche Spendenrate von Gift of Life gehört mit 55 Organspendern pro Million Einwohner zu den höchsten der Welt.