sino AG | High End Brokerage: Konzernergebnisprognose Geschäftsjahr 2020/2021: Erwarteter Gewinn nach Steuern zwischen 12,5 und 14,9 Millionen Euro



06.01.2021 / 15:27 CET/CEST

Düsseldorf, 06.01.2021



Der Vorstand hat heute eine Prognose für das Konzernergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2020/2021 der sino Aktiengesellschaft (im folgenden "sino") erstellt. Er erwartet, dass das Konzernergebnis der sino, nach Abschluss der Teilverkäufe von Geschäftsanteilen an der Trade Republic Bank GmbH im Rahmen der Series B (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 16. April 2020 und 13. November 2020) und des weiteren angestrebten Teilverkaufs (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Januar 2021) und bei ansonsten unverändertem Anteilsbesitz an der Trade Republic Bank GmbH, zwischen 12,5 und 14,9 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020/2021 liegen wird.



Diese Konzernergebnisprognose berücksichtigt neben den vorstehend bereits genannten erfolgswirksamen Teilverkäufen von Trade Republic Bank GmbH Anteilen insbesondere die bereits mit den monatlichen Tradezahlen zum Oktober und November berichtete, derzeit sehr gute operative Entwicklung der sino AG, die sich bis heute fortgesetzt hat.



Der Vorstand ist auch mit der operativen Entwicklung der Trade Republic Bank GmbH weiterhin sehr zufrieden, insbesondere mit dem in den letzten Monaten in allen Bereichen sehr starken Wachstum des Unternehmens auch und gerade bei den Kundenzahlen.



Die Prognose beruht auf den Einschätzungen des Vorstands am heutigen Tage, auch hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Kapitalmärkte und der Erlöse bei der sino sowie bei der Trade Republic Bank GmbH. Naturgemäß geht dies in Zeiten einer Pandemie mit erhöhten Unsicherheiten einher.