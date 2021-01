Aufruf von Tommy Hilfiger an soziale Unternehmerinnen und Unternehmer zur Teilnahme an der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], gibt bekannt, dass die Bewerbungsrunde für die dritte Ausgabe der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge vom 6. Januar bis zum 8. März 2021 läuft. Das weltweite Programm soll Unternehmen in der Gründungs- und Aufbauphase unterstützen, die Lösungen mit einem positiven sozialen Einfluss auf die Modewelt entwickeln. Nachdem sie im Jahr 2018 ins Leben gerufen wurde, hat die Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 350.000 Euro an Unternehmerinnen und Unternehmer vergeben, die für das eintreten, woran sie glauben, und sich dafür einsetzen, den Wandel in ihren Gemeinschaften zu fördern. Geleitet von der Nachhaltigkeitsvision Waste Nothing and Welcome All von Tommy Hilfiger sollen mit der dritten Ausgabe des Programms schwarze, indigene und People of Color (BIPOC) Unternehmerinnen und Unternehmer gestärkt und unterstützt werden, die sich für die Weiterentwicklung ihrer Gemeinschaften und Förderung von Inklusion in der künftigen Modewelt einsetzen. Auch Verbraucher können sich beteiligen und bei der Beurteilung der Beiträge helfen.

„Die Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge stellt Unternehmerinnen und Unternehmer in den Mittelpunkt, die sich mit Herzblut für einen positiven sozialen Einfluss in unserer Branche engagieren“, so Tommy Hilfiger. „In diesem Jahr wollen wir durch die Unterstützung von BIPOC-Unternehmerinnen und -Unternehmern noch vielfältigere Perspektiven, Ideen und Gemeinschaften vorstellen. Die Verantwortung für einen Wandel in der gesamten Modebranche liegt bei uns und es ist mir eine Ehre, unser Engagement für Inklusion und gleichberechtigte Repräsentanz mit der nächsten Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge zu fördern.“

Interessierte Unternehmen können Projektvorschläge einreichen, deren Fokus auf der Schaffung einer inklusiveren Wertschöpfungskette in der Modebranche liegt. Aus den Bewerbern werden sechs Finalisten ausgewählt, die ihre Projektpläne virtuell entwickeln können und dabei von engagierten Experten von Tommy Hilfiger und externen Fachleuten unterstützt werden. Nach einer Schulung durch einen erfahrenen Pitch-Coach werden die Finalisten ihr endgültiges Konzept auf der weltweiten Abschlussveranstaltung der Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge Anfang 2022 einer prominent besetzten Jury und dem entsprechenden Publikum vorstellen.