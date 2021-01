Hamburg (ots) - Die Hamburger haben im Jahr 2020 wieder mehr Lotto gespielt.

Auch pandemiebedingte Einschränkungen konnten die Spielfreude der Hamburger

nicht schmälern. Die Lotto Hamburg GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020

zurück. Nach vorläufigen Zahlen sind die Spieleinsätze der verschiedenen

Glücksspielangebote um 11,7 Prozent von 150,9 auf 168,5 Millionen Euro

gestiegen.



Die Hamburger Lotto-Geschäftsführer Michael Heinrich und Torsten Meinberg führen

die positive Entwicklung vor allem auf mehrere hohe Jackpot-Phasen bei den

großen Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot zurück. Zudem haben

Produktverbesserungen bei LOTTO 6aus49 zum Erfolg beigetragen. Der offizielle

Jahresabschluss wird im Sommer präsentiert.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Erfreuliche GewinnerbilanzInsgesamt konnten sich die Spielteilnehmer im abgelaufenen Jahr über Gewinne inHöhe von 62,5 Mio. Euro freuen. Allein bei LOTTO 6aus49 haben Hamburger über 37Mio. Euro gewonnen, beim Eurojackpot rund 8,6 Mio. Euro, sowie insgesamt 11,6Mio. Euro bei den Zusatzlotterien Spiel77 oder Super6.Zwei Hamburger wurden 2020 zu Lotto-Millionären: Ein Glückspilz aus Bergedorfgewann im April rund 1,6 Mio. Euro. Im Juli bescherte der Eurojackpot einemWandsbeker Spielteilnehmer über 1 Million Euro. Insgesamt konnten sich 16Hamburger im abgelaufenen Jahr über Hochgewinne von 100.000 Euro oder mehrfreuen - sieben dieser Hochgewinne wurden bei der Zusatzlotterie Supo6 erzielt,sechs bei LOTTO 6aus49 und drei beim Eurojackpot.Mehr Spielaufträge trotz KontaktbeschränkungenTrotz pandemiebedingter Einschränkungen des öffentlichen Lebens ließen sich dieHamburgerinnen und Hamburger ihre Spielfreude nicht nehmen. Insgesamt wurden 12Millionen Spielaufträge bei der staatlichen Lotteriegesellschaft in Hamburgabgegeben. Das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings hatte das Jahr2020 mit 53 Kalenderwochen auch eine Woche mehr als 2019 - und damit zweizusätzliche Lotto-Ziehungen.Dabei hatte auch das Lotteriegeschäft mit den Auswirkungen des Lockdowns zukämpfen, der zu einer Reduzierung der Kundenkontakte in den Annahmestellengeführt hat. Die Geschäftsführer Michael Heinrich und Torsten Meinbergerläutern: "Zwar konnte ein Großteil der fast 450 Annahmestellen, die inZeitungskiosken und Supermärkten liegen, geöffnet bleiben und nur 20Verkaufsstellen mussten zeitweise schließen, doch gingen auch in unserenVerkaufsstellen die Besucherzahlen zurück. Der Rückgang im terrestrischenVertrieb konnte durch Mehrumsätze über das eigene Internetangebot weitgehendausgeglichen werden."Die LOTTO-Geschäftsführer schätzen jedoch: "Unter normalen Bedingungen wären