Josip Heit, Sophia Thomalla, G999 et Rois Mages (FOTO)

Hambourg (ots) - En tant que mages ou sages d'Orient, la tradition chrétienne

fait référence aux "astronomes" mentionnés dans l'histoire de Noël de l'évangile

de Matthieu, qui ont été conduits à Jésus par l'étoile de Bethléem. Dans

l'Église catholique, les "trois rois" sont vénérés comme des saints. Leur

solennité est la fête de l'Épiphanie, aujourd'hui 6 janvier 2021. Dans les

églises protestantes aussi, les Rois Mages sont commémorés le jour de

l'Épiphanie.



Dans ce contexte chrétien, Josip Heit, président du conseil d'administration de

la GSB Gold Standard Banking Corporation AG, basée dans le port de Hambourg, non

seulement le jour de la fête de l'Épiphanie, exprime sa gratitude pour les

bienfaits de la réussite en l'an 2020, qui est passé il y a quelques jours.





Il convient de mentionner que Josip Heit a récemment lancé le "G999", un systèmeélectronique unique, un lecteur de carte et une application qui permet à la foisles télécommunications et la messagerie, inspiré du modèle économiquedéflationniste à jetons, des paiements rapides, des micro frais et de nombreusesautres options. Pour ce projet, Heit a pu engager, entre autres, SophiaThomalla, l'ambassadrice en chaîne de son personnage pour la GSB Gold StandardBanking Corporation AG et G999, l'une des présentatrices et actrices les pluscélèbres du monde germanophone.Sophia Thomalla s'intéresse depuis longtemps aux cryptocurrences, notamment à latechnologie des chaînes de blocs, à la cryptographie et aux télécommunicationsen particulier, ainsi qu'aux technologies qui les sous-tendent. Dans cecontexte, Thomalla est d'avis que l'avenir sera une monnaie numérique, ce quidevrait être étayé notamment par le fait que depuis la nuit dernière (du 05.01.au 06.01 2021), le BitCoin, en tant que monnaie cryptographique basée sur unsystème de réservation organisé de manière décentralisée, a de nouveau atteintun sommet et laissé derrière lui la marque de 35 000 dollars américains. LaBitCoin, en tant que monnaie cryptographique, apporte donc désormais un total de650 milliards de dollars US à la balance.Josip Heit lui-même est connu comme un directeur commercial et un pionnier de lachaîne de blocs qui, par l'intermédiaire de ses divisions du groupe GSB, adéveloppé des produits dans les domaines de la chaîne de blocs, de lacryptographie et de la cryptotechnologie sous l'aspect d'orientations favorablesau climat. Les unités commerciales de GSB à cet égard sont les secteurstraditionnels avec leur technologie de chaîne de blocs, qui offrent égalementdes services de cryptage, entre autres.Pour plus d'informations sur le G999, voir : https://g999main.netContact:Contact presse:GSB Gold Standard Banking Corporation AGGroße Bleichen 35D - 20354 HambourgService de presse:Mme Berger Téléphone : +49 40 376 69 19 - 0Télécopieur : +49 40 376 69 89 - 3Courrier : mailto:Media@G999main.netContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/138064/4805706OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG