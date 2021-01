Josip Heit, Sophia Thomalla, G999 e Magi (FOTO)

Amburgo (ots) - Come i Magi o i Re Magi d'Oriente, la tradizione cristiana si

riferisce ai "cercatori di stelle" menzionati nel racconto natalizio del Vangelo

di Matteo, che furono condotti a Gesù dalla Stella di Betlemme. Nella Chiesa

cattolica, i "tre re" sono venerati come santi. La loro solennità è la festa

dell'Epifania, oggi, 6 gennaio 2021. Anche nelle chiese protestanti i Magi sono

commemorati nell'Epifania.



In questo contesto cristiano, Josip Heit, presidente del consiglio di

amministrazione della GSB Gold Standard Banking Corporation AG, con sede al

porto di Amburgo, non solo nel giorno della festa dell'Epifania, esprime la sua

gratitudine per le benedizioni del successo dell'anno 2020, trascorso pochi

giorni fa.







elettronico unico nel suo genere, un lettore di carte e un'applicazione che

consente di effettuare telecomunicazioni e messaggistica in un unico sistema,

ispirato al modello economico deflazionistico token, pagamenti veloci, micro

tasse e una varietà di altre opzioni. Per questo progetto, Heit ha potuto

coinvolgere, tra gli altri, Sophia Thomalla, l'ambasciatrice a catena del suo

personaggio per la GSB Gold Standard Banking Corporation AG e G999, una delle

più famose presentatrici e attrici del mondo di lingua tedesca.



Sophia Thomalla è da tempo molto interessata alle crittocurrenze, in particolare

alla tecnologia delle catene a blocchi, alla crittografia e alle

telecomunicazioni in particolare, nonché alle tecnologie che le stanno dietro.

In questo contesto, Thomalla è dell'opinione che il futuro sarà una moneta

digitale, questo è probabilmente sostenuto anche dal fatto che dal momento che

il BitCoin come criptovaluta basata su un sistema di prenotazione organizzato in

modo decentralizzato ieri sera (dal 05.01. al 06.01 2021) è saltato ancora una

volta ad un massimo e ha lasciato il segno di 35.000 dollari USA. La BitCoin

come moneta criptata porta così ora un totale di 650 miliardi di dollari USA

sulla bilancia.



Lo stesso Josip Heit è conosciuto come un affermato business manager e pioniere

delle catene a blocchi che, attraverso le sue divisioni del Gruppo GSB, fa

sviluppare prodotti delle aree delle catene a blocchi, della crittovaluta e

della crittotecnologia sotto l'aspetto dell'orientamento al clima. Le unità di

business di GSB in questo senso sono i settori tradizionali con la loro

tecnologia a catena di blocco, che offrono anche servizi di criptaggio, tra gli

altri.



Maggiori informazioni su G999 sono disponibili qui: https://g999main.net



Contatto:



Contatto stampa:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG

Große Bleichen 35 20354 Amburgo

Ufficio stampa:

Sig.ra Berger

Telefono: +49 40 376 69 19 - 0

Fax: +49 40 376 69 89 - 3

Posta: mailto:Media@G999main.net



Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/138064/4805708

OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG





