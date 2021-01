DGAP-News Izotropic Steht in Den Startlöchern Für 2021 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.01.2021, 16:01 | 67 | 0 | 0 06.01.2021, 16:01 | Izotropic Steht in Den Startlöchern Für 2021

^

DGAP-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous Izotropic Steht in Den Startlöchern Für 2021

06.01.2021 / 16:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 6. Januar 2021) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTC Pink: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zum Fortschritt seiner Unternehmensgründung und Kommerzialisierung sowie seiner Positionierung für das Jahr 2021 zu geben.

Izotropic erreichte 2020 wichtige Meilensteine und erweiterte sein Team um erfahrene Führungskräfte und wichtige Vordenker aus dem Bereich Medizinprodukte. Zusammen leisten wir weiterhin wertvolle Beiträge zu Initiativen in den Bereichen Produktentwicklung, regulatorische Fragen und Kommerzialisierung. Das Unternehmen hat eine klare Zielsetzung und verfügt über ausreichend Kapital für die Umsetzung. Wir freuen uns darauf, auch im neuen Jahr weitere Fortschritte zu machen und werden über die weitere Wertschaffung für unsere Aktionäre vierteljährliche Updates herausgeben. Izotropic plant nicht nur die erste Indikation zur Verwendung von Brust-CT als Diagnosegerät, sondern hat auch zusätzliche Indikationen für Brust-CT identifiziert und plant die Entwicklung von Zubehör und zusätzlichen Produkten, um Brust-CT zu einem unverzichtbaren Instrument für eine bessere Brustkrebsbehandlung zu machen.

Die Brust-CT-Technologie von Izotropic

Umfangreiche Vorstudien an der UC Davis haben gezeigt, dass Brust-CT möglicherweise routinemäßig Tumore im Größenbereich von 3 bis 5 mm erkennen kann. Die mittels Mammographie ermittelte mittlere Größe von Brustkrebsgeschwüren beträgt ca. 11 mm. Durch routinemäßige Erkennung von 3 mm großen Läsionen ließe sich Brustkrebs mit CT 1,5 Jahre früher erkennen als mit Mammographie [1].

Eine Studie zur Brust-CT aus dem Jahr 2019 zeigte, dass krebsartige oder bösartige Massen mit kontrastmittelverstärkter Brust-CT deutlicher sichtbar waren als mit Mammographie und Tomosynthese [2].

Eine 2020 durchgeführte Studie zu Sterblichkeitsraten aufgrund verzögerter Krebsbehandlung ergab, dass jeder Monat, um den sich eine Krebsbehandlung verzögert, das Sterberisiko um etwa 10 % erhöhen kann [3]. Patente und geistiges Eigentum

Die exklusive Lizenzvereinbarung des Unternehmens mit den Kanzlern der University of California umfasst derzeit ein Portfolio von zehn US-amerikanischen und internationalen Patenten und Patentanmeldungen. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Izotropic Corporation Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer