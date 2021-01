Bundesnetzagentur nimmt das Briefporto unter die Lupe

BONN (dpa-AFX) - Nach zwei Gerichtsentscheidungen könnte das Briefporto der Deutschen Post früher als bisher geplant geändert werden. Die Bundesnetzagentur kündigte am Mittwoch an, "die Möglichkeit der Erteilung einer neuen Entgeltgenehmigung" zu prüfen. Vermutlich leitet sie in den kommenden Wochen ein Verfahren ein, an dessen die Ende sie eine Art Preiskorridor vorgibt. Auf dessen Basis müsste die Deutsche Post das Porto neu festlegen, gültig dann wohl ab Herbst 2021 und nicht wie bisher geplant ab Anfang 2022.

Unklar ist, ob das Porto dann sinkt - würde das jetzt gültige Postgesetz nicht geändert, wäre dies vermutlich der Fall. Allerdings könnte der Gesetzgeber das Postgesetz noch so modifizieren, dass der Bonner Konzern das Porto doch nicht senken muss.