Fazit

Investierte Anleger sollten ihre Stopps anheben, hier erscheint derzeit ein Niveau um 263,30 US-Dollar als sinnvoll. Ansonsten können bereits erste Gewinnmitnahmen erfolgen, für ein mittelfristiges Kaufsignal sollten die Höchststände aus 2018 mindestens per Wochenschlusskurs dynamisch überwunden werden. Dies ließe Rückschlüsse auf weitere Gewinne an 300,00 und darüber an 315,78 US-Dollar zu.