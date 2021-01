Der heutige Handelstag ist ein Paradebeispiel für die Sektor-Rotation zurück in zyklische Aktien.

In dieser Entwicklung drückt sich die Hoffnung der Anleger auf einen Rückgang der Pandemie-Belastungen und eine Dynamik der konjunkturellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus. Die Börse hat heute trotz Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns die Karte „Normalisierung“ des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gespielt.



Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq, deren Bewertungsniveaus im historischen Vergleich durchaus als ambitioniert bezeichnet werden können, stehen heute aber auch deshalb unter Druck, weil mit dem Erlangen der Mehrheit im Senat doch noch eine blaue Welle der Demokraten in den USA über das Land und die Vormachtstellung vor allem der großen Technologieunternehmen in Form einer stärkeren Regulierung rollen könnte.



Am Ende der Auszählung der Stichwahl in Georgia könnten zwar die Demokraten im Senat die Nase vorn haben. Dennoch wird jedes gesetzliche Vorhaben die gleichen knappen Mehrheiten gewinnen müssen. Georgia könnte so ein Vorbote des politischen Washington der nächsten zwei Jahre sein. Mit einem annähernden Patt könnten andererseits drastische Steuererhöhungen weniger wahrscheinlich werden und das ist für den Aktienmarkt eigentlich eine gute Nachricht.



Dass der Deutsche Aktienindex ohne den Motor der Vergangenheit, den Technologieaktien, ins Laufen kommt, ist ein gutes Zeichen. Der Markt nimmt nach dem Überschreiten des Widerstands bei 13.759 Punkten nun wieder Anlauf auf das Allzeithoch bei über 13.900 Zählern.