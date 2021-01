Die Hut Group (THG) wählt SoftIrons Ceph-basierten HyperDrive® als umweltfreundlichen, unternehmenskritischen Enterprise-Speicher

London (ots/PRNewswire) - Die "aufgabenspezifischen" Rechenzentrumslösungen von

SoftIron liefern robuste, erweiterbare-eCommerce-Infrastruktur, und helfen

dabei, CO2-Neutralität zu erreichen



SoftIron Ltd., der führende Anbieter von aufgabenspezifischen,

leistungsoptimierten Rechenzentrumskomponenten, gab heute bekannt, dass The Hut

Group (THG), der führende britische Online-Händler mit einer Vielzahl von

Produkten und Websites, SoftIrons HyperDrive® als Speicher-Backbone für seine

weltweite THG Ingenuity E-Commerce-Plattform ausgewählt hat. Das Unternehmen hat

sich für SoftIrons aufgabenspezifischen Ansatz für

(Open-Source-Software-definierte Speichersoftware) Ceph auf Grund seiner

Benutzerfreundlichkeit und Effizienz entschieden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

SoftIrons Ceph-optimierte Speicherlösung HyperDrive erfüllt geschäftskritischeAnforderungen wie Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Cloud-nativeFlexibilität und zeichnet sich gleichzeitig durch hohe Leistung und Effizienzaus. Mit dieser Implementierung gibt sich der E-Commerce-Gigant eine solide,agile Infrastruktur, mit der er unter Beibehaltung seinerCarbonNeutral®-Zertifizierung seine weltweit führende Handelsplattform mit Stromversorgt, ohne sich an einen Anbieter binden zu müssen.Die Integration von SoftIrons HyperDrive fügt sich in die Wachstumsstrategie vonTHG ein: Das Unternehmen hat im September 2020 im Rahmen seines Börsengangs(IPO) 1,88 Milliarden Pfund Sterling aufgenommen. Es handelte sich dabei um dengrößten Börsengang aller Zeiten in Großbritannien. TSG plant aktuell eineweltweite Skalierung und hat zu diesem Zweck eine hochmoderneE-Commerce-Plattform namens THG Ingenuity eingeführt, die sich durchSkalierbarkeit und Ausfallsicherheit der Enterprise-Klasse, Cloudnativität,überlegener Effizienz und CO2-Neutralität auszeichnet."Unser Erfolgsrezept bei THG ist es, dass wir uns trauen, die Dinge andersanzugehen, und wir damit neue Effizienzen und Chancen schaffen, die uns undunseren Kunden eine Nasenlänge Vorsprung geben", sagte Schalk Van der Merwe, derCTO von THG. "Während Open-Source-Lösungen für Unternehmen, die nicht imTech-Bereich tätig sind, wie eine Art "wissenschaftliches Projekt" erscheinenmögen, ist es für uns strategisch wichtig, cloud-unabhängig und frei von einerAnbieterbindung zu sein und damit "Cloud Native Without Cloud" zu sein. Uns sagtder "aufgabenspezifische" Ansatz von SoftIron zu. Er macht Open-Source-Ceph fürUnternehmen wie das unsere erreichbar und skalierbar und schafft gleichzeitigEffizienzen, die unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren."