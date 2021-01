Für wallstreet:online TV analysiert Acatis-Experte Stefan Riße, worauf es beim Investment in Pharma und Biotech-Werte ankommt. Er rät Anlegern, genau hinzuschauen.

Kaum ein Thema hat die Anlegerherzen in den vergangenen Monaten so hoch schlagen lassen wie ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus. BioNTech war mit seinem US-Partner Pfizer als Erster am Ziel, inzwischen sind bereits eine Handvoll Präparate zugelassen oder kurz davor.

Stefan Riße von Acatis Investment mahnt im Gespräch mit wallstreet:online TV, beim Aktienkauf nicht einer Impfstoff-Erfolgsstory hinterherzurennen. Man dürfe nämlich auch nicht vergessen, dass die Preise für den begehrten Impfstoff mit der Anzahl der konkurrierenden Anbieter sinken wird. "Da ist gutes Geld zu verdienen, aber man sollte auf keinen Fall nur wegen eines Impfstoffes auf ein Unternehmen setzen." Bei BioNTech sei jedoch nach der jüngsten Kurskorrektur noch etwas Luft nach oben. "Wir glauben: Da kommt noch was. Der Markt versteht die Aktie noch nicht richtig."

Das ganze Interview sehen Sie hier und auf dem YouTube Kanal von wallstreet:online TV.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion