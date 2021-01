Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Report on the Transgene Liquidity Contract with Natixis Oddo BHF SCA as of December 31, 2020 Regulatory News: Under the liquidity contract between Transgene (Paris:TNG) and Natixis Oddo BHF SCA, on December 31, 2020, the resources provided for market making activities consisted of: - 195,000 Transgene Shares - € 277,892.83 For information, …