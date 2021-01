Everbridge erhält neues Patent für Public Warning, das die Verteilung von Inhalten per 5G-Multicast mithilfe seiner Plattform der nächsten Generation zur Warnung der Bevölkerung während der COVID-19-Pandemie ermöglicht

Everbridge , Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweit führende Anbieter im Bereich Critical Event Management ( CEM ), meldete heute den Erhalt eines wichtigen neuen Patents im Zusammenhang mit seinem erstklassigen Public Warning System, das bereits für die gesamte Bevölkerung von elf Ländern in Europa, Asien, Ozeanien, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika eingesetzt wird. Das Patent gilt für eine multimediafähige Plattform, die Warnungen auf herkömmliche Weise per Textbenachrichtigung über Cell Broadcast (CB) als auch Multimedia-Inhalte wie Audio, Bilder und Video über Multicast Content Distribution (MCD) übermittelt.

Everbridge Awarded New Public Warning Patent Enabling 5G Multicast Content Distribution (Graphic: Business Wire)

Die Multicast-Technologie nutzt 5G, den neuen Mobilfunkstandard, auf dem die Mobilfunknetze der nächsten Generation basieren werden. Das Patent wurde im Rahmen des von der Europäischen Union (EU) geförderten Projekts 5G-Xcast erteilt, das den Fokus auf die Einbeziehung von Ermöglichern von Kommunikation per Broadcast und Multicast über 5G unter Beachtung örtlicher Vorschriften und datenschutzrechtlicher Bestimmungen setzt.

„Eine Meldung zu vermissten Personen erfolgt beispielsweise typischerweise in Form einer Textnachricht per Cell Broadcast“, erklärte Ajay Nigam, Chief Product Officer bei Everbridge. „Neben der Beschreibung der vermissten Person könnte ein Multicast jetzt auch noch ein Bild der Person, ein Video des Gebiets, in dem die Behörden suchen, und Audio für Hörgeschädigte enthalten. Eine aussagekräftigere Meldung mit informativeren Daten könnte den Einsatzkräften helfen, die Person mithilfe der Öffentlichkeit schneller zu finden und möglicherweise ein Leben zu retten.“

Als skalierbarste Plattform der Branche bietet Everbridge das einzige Bevölkerungswarnsystem, das Cell Broadcast mit adressen-, gruppen- und standortbezogenen Mehrkanaltechnologien kombiniert. Everbridge Public Warning erfüllt und übertrifft die Anforderungen von Ländern, Behörden und Regionen, die eine fortschrittliche Warnlösung zum Schutz ihrer Bürger und Besucher benötigen - ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal mit Blick auf die Richtlinie der Europäischen Union, die von den Mitgliedsländern bis Juni 2022 die Einrichtung eines Warnsystems für die Bevölkerung verlangt. Everbridge unterstützt derzeit die bevölkerungsweite Alarmierung in Australien, Griechenland, Island, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Peru, Singapur und Schweden sowie Bereitstellungen in allen Provinzen Kanadas und mehreren Bundesstaaten in Indien.