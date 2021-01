Der Auftragseingang von Solutiance in 2020 liegt bei 2,248 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 2,253 Millionen Euro. Für das vierte Quartal melden die Potsdamer mit 0,539 Millionen Euro ein Minus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum dritten Quartal 2020 gibt es hingegen ein Plus von 35 Prozent. Die Kundenbasis steigt im abgelaufenen Jahr um 15 Prozent auf 37 an. Die Zahl der betreuten Gebäude erhöht sich von 224 ...