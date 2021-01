Ölpreise auf Zehn-Monatshoch nach Förderkürzung der Opec+ und US-Lagerdaten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut zugelegt. Als Preistreiber gilt der Entschluss des Ölverbunds Opec+, die Förderung in den Monaten Februar und März unter dem Strich zu reduzieren. Auch die überraschend deutlich gefallenen US-Rohöllagerbestände stützten die Preise.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 54,46 US-Dollar. Das waren 86 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 50,65 Dollar. Beide Sorten erreichten den jeweils den höchsten Stand seit März 2020.