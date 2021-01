Sydney 06.01.2021 - Ende 2020 wurde ein Übernahmeangebot für Coca-Cola Amatil abgeben. Das Unternehmen könnte nun in einen Bieterwettbewerb um die Marktanteile in der Region Australien geraten. In Michigan werden die Regeln für THC-haltige Getränke erwartet.



Im vergangenen Jahr hat Coca-Cola European Partners ein Übernahmeangebot für Coca-Cola Amatil abgeben. Coca-Cola European Partners will im Rahmen dessen 69,2 Prozent an Amatil für 12,75 AUD übernehmen.





Das Übernahmeangebot wurde von den Investoren kritisiert, da dieses als opportunistisch angesehen wurde, da man ein von der Pandemie geschwächtes Unternehmen kaufen wolle.Derweil erwarten die Analysten von Citigroup, dass die Ergebnisse, die im Februar erwartet werden, ein Katalysator für ein verbessertes Angebot sein könnte. Die letzten Zahlen zeigten lediglich die Entwicklung im ersten Halbjahr 2020. Amatil war in dieser Zeit von Lockdowns betroffen.Für Australien, Neuseeland und Papua-Neuguinea habe sich die Lage im zweiten Quartal zwar verbessert, in Indonesien dürfte die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte nochmals im zweistelligen Bereich gesunken sein.Laut Citigroup dürfte das Volumen im zweiten Halbjahr 2020 um fünf Prozent gesunken sein, das EBIT dürfte derweil gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert geblieben sein. Die nächsten sechs Wochen dürften entscheidend für das Unternehmen sein. Bei einer positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr könnte das Übernahmeangebot aufgebessert werden.THC-haltige Getränke in Michigan erwartetDer US-Bundesstaat Michigan bereitet derzeit die Zulassung von THC-haltigen Getränken vor. Am Montag hat die Marijuana Regulatory Agency die vorläufigen Richtlinien für Getränke von THC-Gehalt veröffentlicht. In Colorado Kalifornien und Oregon gibt es bereits entsprechende Angebote.Die Getränkehersteller in Michigan haben zur Entwicklung entsprechender Getränke die Kooperation mit Cannabisproduzenten gesucht. Dabei müssen die Getränkehersteller unter anderem darauf achten, dass Getränke mit THC-Gehalt keinen Alkohol enthalten dürfen. Dies wurde bereits im Jahr 2018 entschieden.Bislang gibt es noch keine THC-haltigen Getränke in Michigan.Der Boom von Energy Drinks weltweit ist auch Jahre nach dem Start von Red Bull und Monster Energy bemerkenswert. Raffiniertes Marketing und eine gewisse Omnipräsenz haben beide Unternehmen zu weltweit bekannten Marken werden lassen. Auch den Aktienmärkten ist dies nicht entgangen, wie die enorme Rally von Monster Energy zeigt. In zwanzig Jahren ist der Kurs der Aktie um fast 100.000 Prozent gestiegen.Raffiniertes Marketing dürfte auch die jüngste Profiteer-Empfehlung LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) zum Erfolg bringen und in die Fußstapfen von Monster Energy treten lassen. Das Unternehmen, das mit nur 9 Mio. CAD günstig bewertet ist, hat sich im August 2020 die nordamerikanischen Exklusivrechte für den Vertrieb von IRON ENERGY für fünf Jahre sichern können. Das Marketing dafür wird das Unternehmen zusammen mit Mike Tyson bestreiten, der ein spektakuläres Comeback im Ring feierte und nun Werbeträger auf jeder Dose IRON ENERGY ist.Quelle:www.leanlifehealth.comDer Markt für Energy Drinks dürfte in den nächsten Jahren um gut sieben Prozent wachsen und 2026 ein Volumen von 86 Mrd. USD erreichen. LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) will diesen Markt mit Kampfpreisen und prestigeträchtigen Werbeträgern erobern. In den USA wird der Vertrieb Anfang Januar 2021 beginnen, dann werden erste Lieferungen in New Jersey erwartet. Um eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen wurden die Marketingprofis von The JET Collection ins Boot geholt. Die erfahrenen Berater sollen dazu beitragen, IRON ENERGY in mehr als 10.000 Convenience Stores und mehr als 1.800 Supermärkten verschiedener Ketten zu bringen. Als erstes sollen die Märkte in Texas, Nevada und Kalifornien für das Unternehmen geöffnet werden.Quelle:www.leanlifehealth.comUnd die Nachfrage in den USA ist offenbar größer als gedacht. Am 17. Dezember teilte LeanLife mit, dass man weitere Lieferungen von IRON ENERGY beim Lieferanten FoodCare Group in Polen geordert habe. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://yhoo.it/3oZ6lLSLeanLife hat am 29. Dezember 2020 bekanntgegeben, dass man die Verkaufs- und Marketingplanung für den Iron Energy Drink finalisiert habe. Das Unternehmen will mit Markenbotschafter Mike Tyson ins neue Jahr starten. CEO Stan Lis sagte, dass er zuversichtlich sei, Iron Energy zu einem der führenden Energy Drinks in Nordamerika machen zu können. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2Lh6onSNeben IRON ENERGY verfügt LeanLife Health Inc. (WKN: A2JBV4) auch über ein zweites Standbein. In den USA sind Produkte mit Omega-3 ein enorm wichtiger Markt. Wie LeanLife Health Inc. 