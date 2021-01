Sierra Metals meldet Einreichung eines technischen Berichts NI43-101 zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung einer Verdopplung der Produktion in der Mine Cusi in Mexiko auf 2.400 Tonnen pro Tag unter Berücksichtigung eines Kapitalwerts nach Steuern von 81 Millionen US-Dollar

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ bzw. „das Unternehmen“) hat einen unabhängigen technischen Bericht (den „Bericht“) eingereicht, der gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) über die Mine Cusi in Mexiko erstellt wurde.

Der Bericht ist auf den 13. November 2020 datiert und trat am 31. August 2020 in Kraft. Er trägt den Titel „Preliminary Economic Assessment for the Cusi Mine, Chihuahua State, Mexico“ (Vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Mine Cusi im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko). Der Bericht wurde für Sierra Metals von SRK Consulting (Canada) Inc. angefertigt. Er enthält keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Dezember 2020 veröffentlicht wurden.

Der Bericht steht auf SEDAR (www.sedar.com), EDGAR www.SEC.gov und auf der Website des Unternehmens (www.sierrametals.com) zur Einsichtnahme bereit.

Die wichtigsten Punkte der eingereichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung:

Kapitalwert nach Steuern: 81 Millionen US-Dollar bei einem Abzinsungssatz von 8 % unter Zugrundelegung eines langfristigen Silberpreises von 20 USD je Unze

Der inkrementelle Nutzen einer Produktionssteigerung von 1200 auf 2400 Tonnen pro Tag wird auf einen Nettokapitalwert nach Steuern (bei 8 %) von 28,1 Mio. USD und auf einen internen Zinsfuß (IRR) von 46,8 %geschätzt

Netto-Cashflow nach Steuern: 134 Mio. USD

LoM- und Unterhalts-Kapitalkosten: 91 Mio. USD

Gesamtbetriebskosten je Einheit: 35,24 USD/Tonne bzw. 8,83 USD je Unze Silberäquivalent

Verarbeitungsleistung des Werks nach der Erweiterung: 2400 Tonnen pro Tag

Durchschnittlicher LoM-Gehalt der einzelnen Metalle: Silber 127,2 g/t (4,1 Unzen/t), Gold 0,12 g/t, Zink 0,48% und Blei 0,34%

Nutzungsdauer des Bergwerks (Life of Mine, „LoM“): 13 Jahre, ausgehend von der vorhandenen Mineralressourcenschätzung

Silberproduktion über die gesamte Nutzungsdauer des Bergwerks (LoM): 33,4 Mio. Unzen

Unterzeichnung durch qualifizierte Personen: