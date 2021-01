Zoomlion feiert erste Montage eines intelligenten Baggers in der Zoomlion Smart Industrial City

CHANGSHA, China, 6. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) hat einen großen Durchbruch bei der intelligenten Herstellung von Baggern mit großer Tonnage erzielt, als am 31. Dezember 2020 im ersten „Intelligent Excavator Manufacturing Park" (der „Park") in der „Zoomlion Smart Industrial City" (die „City") in Changsha in der chinesischen Provinz Hunan der erste Bagger vom Band lief.

Diese bahnbrechende Leistung läutet eine neue Phase der Entwicklung der City ein, da der allgemeine Bau des Projekts fortgesetzt wird, während gleichzeitig bereits fortschrittliche und intelligente Maschinen hergestellt werden.