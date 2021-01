ICE Norway implementiert Advanced Network Analytics und Rollout-Optimierungssysteme von Amdocs, um die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen und Marktanteile zu steigern

ST. LOUIS, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amdocs (NASDAQ:DOX), ein führender Anbieter von Software und Services für Kommunikations- und Medienunternehmen, hat heute die Unterzeichnung einer mehrjährigen Vereinbarung mit ICE Norway über die Bereitstellung von Amdocs ActixOne und Amdocs TechInsights bekanntgegeben. Die Softwarelösungen von Amdocs sollen den Netzwerkausbau und die digitale Transformation von ICE Norway unterstützen.ICE bietet eine Reihe von Mobilfunkdiensten an und führt aktuell ein großangelegtes Netzausbauprogramm für sein bestehendes und neu erworbenes 5G-Spektrum durch.Die Systeme von Amdocs sollen dabei helfen, die Prozesse für Planung, Bau, Inbetriebnahme, Überwachung und Optimierung von RAN-Standorten (Radio Access Network) zu automatisieren.Darüber hinaus wird Amdocs’ analysegestützte Plattform bei der Vorhersage von Netzwerkproblemen und der Priorisierung von Fehlerbehebungsmaßnahmen auf Grundlage wichtiger Geschäftsparameter helfen.

„Indem wir den norwegischen Mobilfunkmarkt weiterhin erfolgreich revolutionieren und eine erweiterte Abdeckung und leistungsstarke Services anbieten, gewährleisten wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden“, so Jan-Erik Hvidsten, CTIO von ICE Norway.„Mit der fortschrittlichen Technologie von Amdocs und ihrer umfassenden Erfahrung bei der Netzwerkautomatisierung und -analyse werden wir unser Netzwerk und unseren Marktanteil aggressiv ausbauen und dabei effizienter und intelligenter vorgehen als unsere Mitbewerber.“

Noch immer arbeiten viele Serviceprovider weltweit mit fragmentierten Netzwerkbereitstellungs- und -betriebsprozessen, die oft auf Ad-hoc-Tools, Skripten und manuellen Schritten basieren.Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, führen Betreiber aktuell jedoch eine Reihe von Digitalisierungsstrategien ein, um neue Softwaresysteme und Methoden zu implementieren, die den Netzwerk-Rollout und die Netzwerk-Optimierung über mehrere Abteilungen und Teams hinweg stark automatisieren und rationalisieren.

„Amdocs verändert die Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit der RAN-Bereitstellung mit unseren intelligenten Automatisierungsfunktionen und datengesteuerten Netzwerkeinblicken“, so Anthony Goonetilleke, Group President of Media, Network and Technology bei Amdocs.„Wir freuen uns, mit ICE Norway zusammenzuarbeiten, um ihr Wachstum durch Lösungen zur Netzwerkbereitstellung und -optimierung zu beschleunigen, die einen Zero-Touch-Ansatz verfolgen, vollständige End-to-End-Transparenz und -Kontrolle bieten und die Automatisierung und Integration für die neue Ära der 5G- und Cloud-Netzwerke beschleunigen.“