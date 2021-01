ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat mit Änderungen am Plan für die EU-Wiederaufbauhilfen einen Kompromiss in der laufenden Regierungskrise wahrscheinlicher gemacht. "Die 209 Milliarden, die Europa uns zur Verfügung stellt, sind gewaltige Ressourcen, aber unsere Entscheidungen müssen gut durchdacht sein", teilte der parteilose Jurist in einem Facebook-Post mit.

In dem Streit hatte der Chef der an der Regierung beteiligten Kleinpartei Italia Viva, Matteo Renzi, unter anderem mehr Investitionen in das Gesundheitswesen gefordert. Außerdem war er nicht damit einverstanden, dass Conte mit Managern statt dem Parlament die Verteilung der Mittel festlegen wollte. Die Regierung drohte daran zu zerbrechen. Der Rücktritt zweier Ministerinnen, die der Italia Viva angehören, stand im Raum.