HCR verstärkt Führungsteam und gibt Beförderungen bekannt

HCR hat Matthew H. Bullard zum Managing Director mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, ernannt.

„Wir sind sehr erfreut, Matt im HCR-Team willkommen zu heißen“, so Clarke B. Futch, Chief Executive Officer und Chairman bei HCR. „Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Gesundheitswesen bringt Matt eine Fülle an Wissen und Geschäftskontakten mit. Matt wird das HCR-Team an der Westküste vervollständigen, das einen unserer wichtigsten Märkte bedient. Die Verstärkung durch Matt, der mit den bestehenden HCR-Experten an der Westküste, Sean Mansoory, Mardi Dier (Senior Advisor) und Gary Lyons (Senior Advisor) zusammenarbeiten wird, unterstreicht das Engagement von HCR für sein regionales Modell und verleiht der Firma mehr Breite und Tiefe, um den Bedürfnissen der biopharmazeutischen Unternehmen dieser Region noch besser gerecht zu werden.“

Matt Bullard war zuletzt Partner und Mitglied des Product Finance Investment Committee bei NovaQuest Capital Management, LLC, einem führenden Investor im Gesundheitswesen. Er war 20 Jahre lang bei NovaQuest Capital (und dessen Vorgängern) in verschiedenen Positionen tätig, darunter 10 Jahre als Leiter der Strukturierung, Verhandlung und Verwaltung von produktbasierten Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in private und börsennotierte, globale biopharmazeutische Unternehmen. Bullard verfügt über einen BS-Abschluss in Rechnungswesen von der University of North Carolina in Greensboro sowie einen MBA-Abschluss von der Kenan-Flagler Business School an der University of North Carolina in Chapel Hill.

Neuer Chief Scientific Officer:

Mitte Dezember hat Shin W. Kang, Ph.D., die neue Position des Chief Scientific Officer übernommen und ist weiterhin Head of Research bei HCR. Dr. Kang leitet die Forschungsaktivitäten bei HCR sowie den Geschäftsbereich Beschaffung in Verbindung mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Erfindern. Seit Beginn seiner Tätigkeit für HCR im Jahr 2015 hat Dr. Kang die Forschungsaktivitäten des Unternehmens erfolgreich in die Akquisitions- und Geschäftsentwicklungsprozesse integriert. Zuvor war Dr. Kang unter anderem als Aktienanalyst tätig, arbeitete im Büro für Technologieentwicklung an der Mount Sinai School of Medicine und forschte bei Genentech als Postdoktorand. Er hat einen PhD-Titel in Biologischer Chemie/Immunologie an der University of California, Los Angeles, einen MBA-Abschluss an der Columbia Business School sowie einen BS-Abschluss an der University of California, Davis, erworben.