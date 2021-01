Ein neues Rekordhoch im DAX trotz schlechter US-Daten war heute das Highlight am Markt. Dabei kam es zu Umschichtungen, wie beispielsweise bei Delivery Hero, Vonovia und der Deutschen Wohnen.

Entfernung vom Rekordlevel

Die Konsolidierung vom Dienstag wurde zunächst im DAX fortgesetzt. Erste Kurse über 13.700 Punkten wurden hierbei für weitere Gewinnmitnahmen genutzt. Doch bereits am späten Vormittag drehte die Stimmung und erreichte mit neuen Tageshochs eine positive Dynamik.

Am Morgen sprachen wir mit unserem Händler über die aktuell volatile Marktphase:

Entsprechend dynamisch gestaltete sich dann auch der Nachmittag. Nach den US-Arbeitsmarktdaten der privaten Agentur ADP gab es einen weiteren Kaufimpuls.

Als eine der wichtigsten makroökonomischen Veröffentlichungen wurde dieser mit Spannung erwartet. Sie konnten einen Rückgang der US-Beschäftigung im Dezember um 123.000 Stellen aufzeigen. Dies war erst einmal negativ, da im Vorfeld sogar ein Zuwachs von 88.000 Stellen prognostiziert wurde. Doch kurze Zeit später rückte am Markt die damit verbundene Hoffnung auf weitere Staatshilfen oder Notenbank-Interventionen in den Fokus der Investoren. Zudem tritt die US-Senatsstichwahl in den Vordergrund, auf die sich vor allem die politischen Marktteilnehmer konzentrierten

Vom Tagestief aus betrachtet legte der DAX um 300 Punkte zu und markierte zwischendurch ein neues Allzeithoch. 13.919 Punkte sind damit der neue "Richtwert" auf der Oberseite. Nur knapp darunter schloss der Index seinen Handel ab und hinterließ folgende Tagesparameter:

Eröffnung 13.687,08PKT Tageshoch 13.919,23PKT Tagestief 13.617,11PKT Vortageskurs 13.651,22PKT

Die Wall Street glänzte ebenfalls mit Rekorden. So steuerte der Dow Jones auf die 31.000er-Marke zu. Auf der anderen Seite verloren Technologietitel an Fahrt, da eine demokratische Regierung für die Giganten Facebook, Google oder Amazon zu Regulierungen führen könnte.

Den Intraday-Verlauf vom DAX sehen Sie in folgendem Chartbild:

Welche Aktien standen im DAX heute im Mittelpunkt?

Aktien-Bewegungen im DAX

Spitzenreiter war heute die Deutsche Bank. Sie legte über 5 Prozent zu und profitierte von der allgemeinen Kauflaune an der Wall Street. Weitere Hilfsgelder und die damit verbundene Liquidität sind für die Banken positiv, so dass auch die Deutsche Bank hier ähnlich wie die US-Kreditinstitute zulegen konnten.

Entgegen den vergangenen Tagen, an denen Delivery Hero stark profitierten, wendete sich bei diesem Wert heute die Richtung. Gewinnmitnahmen setzten ein und warfen den Titel entgegen dem Tagestrend um 7 Prozent zurück. Nach der jüngsten Kursrallye ist dies jedoch nicht verwunderlich gewesen.

Ebenfalls schwach war der Immobiliensektor. Mit Vonovia und der Deutschen Wohnen hatten beide DAX-Vertreter heute mit Kursabschlänge zu kämpfen.

Das gesamte Ranking der DAX-Aktien sehen Sie in folgender Liste:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Als Orientierung diente im mittelfristigen Chartbild seit Jahresstart die 13.800er-Marke. Hier lag das Februarhoch aus dem vergangenen Jahr. Dahin zog es heute auch den DAX wieder und sogar darüber hinaus. Eindrucksvoll kam es zu einem neuen Rekordlevel, welches nun auch zum Handelsende eingestellt wurde.

Damit haben sich die Zeichen wieder in Richtung Aufwärtstrend gewendet. Dieser könnte nun im nächsten Schritt die runde Marke von 14.000 Punkten in Angriff nehmen.

Das Chartbild zeigt entsprechend das Level auf:

Wie sich die Wahl in Georgia und die Wall Street weiter entwickeln, erörtern wir gerne am morgigen Tag. Folgen Sie uns für den vorbörslichen Blick auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

