Infektionsrekord in Portugal - Parlament verlängert Ausnahmezustand

LISSABON (dpa-AFX) - Portugal hat mit 10 027 registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden den höchsten Tageswert seit Ausbruch der Corona-Pandemie gemeldet. "Die nächsten Tage werden sehr hart sein", sagte Gesundheitsministerin Marta Temido am Mittwoch in Lissabon. Die bisher höchste Infektionszahl war in dem 10,3-Millionen-Einwohner-Land am 31. Dezember mit 7627 verzeichnet worden.

Wegen der steigenden Zahlen verlängerte das Parlament in Lissabon den Ausnahmezustand am Mittwoch um eine weitere Woche bis zum 15. Januar. Im Rahmen dieser zweithöchsten Notstandsstufe herrschen seit dem 9. November in weiten Teilen Portugals unter anderem Ausgehbeschränkungen und Sperrstunden, darunter auch in der Hauptstadt Lissabon und der nördlichen Metropole Porto.