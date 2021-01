AP Abgeordnete im Kapitol sollen Gasmasken anlegen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.01.2021, 21:12 | 49 | 0 | 0 06.01.2021, 21:12 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Abgeordneten in dem von Trump-Anhängern belagerten US-Kapitol sind von der Polizei aufgefordert worden, Gasmasken aufzusetzen. Im Gebäude in Washington sei zuvor Tränengas ausgetreten, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Mittwoch./scb/DP/he Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer