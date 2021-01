Yadea erobert Märkte in der Schweiz und Lateinamerika mit mehreren brandneuen Flagshipstores

WUXI, China, 6. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Yadea Technology Group Co., Ltd („Yadea", 01585.HK), der führende chinesische Hersteller von E-Rollern, hat Flagshipstores in der Schweiz sowie in mehreren lateinamerikanischen Ländern (Paraguay, Bolivien, Ecuador, Peru, El Salvador und Venezuela) eröffnet. Diese Neueröffnungen stellen einen weiteren Durchbruch im internationalen Elektrorollergeschäft von Yadea dar und treiben die globale Expansion des Unternehmens voran.

„Der erfolgreiche Eintritt von Yadea auf die Märkte in der Schweiz und in Lateinamerika ist ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf unsere globale Expansion", erklärte Heidi, Geschäftsführerin von Yadea Export & Import Co., Ltd. „Dank unserer technologischen Vorteile haben die Elektroroller von Yadea die weltweit höchsten Standards in Bezug auf Technik, Qualität und Sicherheit erfüllt und uns eine unglaubliche Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich der Geschwindigkeit und der Kosten bei der Produktentwicklung verschafft. Wir sind bestrebt, unsere Präsenz in Europa, Lateinamerika und dem Rest der Welt auszuweiten, um einen wachsenden Kundenstamm zu bedienen, der die erschwinglichen und umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten sowie den exzellenten Kundenservice von Yadea benötigt."