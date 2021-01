---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Planegg/München, 6. Januar 2021



MorphoSys ernennt Sung Lee zum Chief Financial Officer

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ: MOR), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit führender Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologie, gab heute die Ernennung von Sung Lee zum Finanzvorstand (Chief Financial Officer - CFO) des Unternehmens mit Wirkung zum 2. Februar 2021 bekannt. Herr Lee tritt die Nachfolge von Jens Holstein an, der MorphoSys im Dezember 2020 verlassen hatte. Lee wird als Vorstandsmitglied der MorphoSys AG alle Finanzbereiche des Unternehmens verantworten und sein Amt aus Planegg, Deutschland, heraus führen.



"Ich freue mich, Sung Lee in einer Phase bei MorphoSys willkommen zu heißen, in der das Unternehmen seine erste Produkteinführung meistert und sich als aufsteigendes Unternehmen in der Hämato-Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen positioniert", sagte Dr. Marc Cluzel, Aufsichtsratsvorsitzender von MorphoSys. "Sung Lee bringt langjährige Erfahrung in den Vorstand ein und verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Expansion von Unternehmen und der Leitung von Investor Relations und Finanz-Bereichen in den USA und Europa."

Dr. Jean-Paul Kress, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, fügte hinzu: "Im Laufe seiner Karriere hat Sung Lee großes Talent dabei bewiesen, die finanzielle Performance von Unternehmen zu verbessern und strategische Weichenstellungen mit zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass Sung Lee mit seiner zukunftsorientierten Denkweise entscheidende Impulse bei der Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie und der beschleunigten Entwicklung unserer Pipeline im Sinne der Patienten beitragen wird."



"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei MorphoSys und Teil eines Teams zu werden, das in der Lage ist, für krebskranke Menschen wirklich etwas zu bewirken," sagte Sung Lee. "MorphoSys ist ein Paradebeispiel für ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich erfolgreich zu einem Unternehmen im kommerziellen Stadium gewandelt hat. Ich freue mich darauf, das zukünftige Wachstum des Unternehmens mitzugestalten."