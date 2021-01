Das Cryptography Research Centre des Technology Innovation Institute in Abu Dhabi kooperiert mit der Yale University

Abu Dhabi und die VAE arbeiten im Rahmen einer internationalen Partnerschaft zwischen dem Cryptography Research Centre (CRC) des Technology Innovation Institute (TII) und der Yale University, einer Ivy-League-Forschungsuniversität in Connecticut in den USA, an bahnbrechenden Entwicklungen in der Post-Quantum-Kryptografie und im neuromorphen Computing.

Dr. Najwa Aaraj, Chief Researcher at Cryptography Research Centre (Photo: AETOSWire)

Die beiden Institutionen werden zunächst gemeinsam am Projekt „Post-Quantum Lightweight Crypto Hardware Accelerators and Trusted Execution Environment Designs“ arbeiten. Dieses Projekt an der Schnittstelle neu entstehender Technologien konzentriert sich auf die Entwicklung quantenresistenter Kryptoschemata im Kontext neu entstehender Quantenalgorithmen, die auf einem hinreichend großen Quantencomputer ausgeführt werden können. Durch den Einsatz von Post-Quantum-Kryptographie-Algorithmen (Post-Quantum Cryptographic, PQC) zielt das Projekt darauf ab, die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten – selbst wenn die heutigen öffentlichen kryptographischen Standards wie RSA und Elliptic Curve Cryptography (ECC) unwirksam werden, sobald ein leistungsfähiger Quantencomputer gebaut wird und Shors Quantenalgorithmus ausführen kann. Das Projekt erforscht außerdem sogenannte Post-Quantum Lightweight Cryptography mit dem Fokus auf hochgradig begrenzte Geräte.

Das Neuromorphic-Computing-Projekt „Energy-based Probing for Robust and Explainable Spiking Neural Networks“ ist vom Gehirn inspiriert, um energieeffiziente Hardware für die Informationsverarbeitung zu schaffen, die in der Lage ist, hoch anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen. Das Projekt untersucht Spiking Neural Networks (SNNs), die als energieeffiziente Alternative für die Umsetzung von Standardaufgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz populär geworden sind. Spikes oder binäre Ereignisse bestimmen die Kommunikation und Berechnung in SNNs, die der biologischen neuronalen Verarbeitung sehr nahe kommen und die Vorteile von ereignisgesteuerten Hardwareoperationen bieten.