Evolve Additive Solutions gibt Wahl von Andreas Saar von Siemens Digital Industries Software in den Aufsichtsrat bekannt

Evolve Additive Solutions hat heute bekannt gegeben, dass Andreas Saar, Vorstand des Bereichs Manufacturing Engineering Solutions bei Siemens Digital Industries Software, mit Wirkung vom Oktober 2020 in den Aufsichtsrat berufen wurde.

Saar kann auf eine 37-jährige Laufbahn in der Fertigungsindustrie zurückblicken. Er hat das Additive-Manufacturing-Programm (AM, additive Fertigung) bei Siemens Digital Industries Software initiiert und geleitet, verfügt über weitreichendes Wissen hinsichtlich der Anforderungen von Kunden und Industrie sowie ein tiefgreifendes Verständnis für einen industriellen, produktionsintegrierten und durchgängigen Ansatz bei der AM. Saar wird Evolve im Bestreben unterstützen, Leistungen für eine Produktion mit echt additiver Fertigung zu schaffen. Seine Berufung wird einen wertvollen Beitrag zur Ausrichtung, Zielsetzung und Strategie in Bezug auf I4.0 und digitale Frontend-Technologie leisten.